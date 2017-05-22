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Лиепайчане одолели и "лосей"

Ключевые слова liepāja/mogo | futbols | лиепая/мого | футбол | высшая лига

Футбольный клуб "Лиепая/Мого" вчера победой продолжил "сафари" Латвийской футбольной высшей лиги 2017 года со счетом 3:0 (1:0) над футбольным клубом "Елгава", то есть "лосями". Этот успех, а также неудачи других конкурентов позволили лиепайчанам в общем зачете подняться на 2-е место.

Лиепайчане начали игру такой же тактической расстановкой, как на позапрошлой неделе, когда наши одолели рижских "львов", к тому же почти с таким же выбором игроков, разве что Юрковский уже в стартовом составе заменил получившего в предыдущем матче травму Осипова. Хозяева также вернулись к прежде уже практиковавшемуся поливу поля перед началом матча, а также в перерыве. Это делается для ускорения футбола и чтобы более техничным лиепайчанам обеспечить больше преимущества в игре против предпочитающих более физический футбол елгавчан.

Лиепайчане опять акцентировали нападения на своем левом фланге, где действовал играющий все продуктивнее Карашаускас. Правда, елгавчанам в первом тайме в большинстве случаев удавалось нейтрализовать прорыв Артура на штрафную площадку, отодвигая нападающего по возможности ближе к линии, где удары и подачи под более узким углом представляли меньшую опасность воротам Икстенса.

Напарником Карашаускаса на левом крае был немного ниже играющий Юрковский, в задачи которого входила нейтрализация Фрейманиса, он должен был в нападении играть довольно высоко, позволяя Карашаускасу пробиваться к центру поля, а также самому выполнять такой же маневр. Это принесло плоды на последней минуте первого тайма, когда Юрковский с метров двадцати одним из красивейших голов этого сезона отправил "Елгаву" в раздевалки с дефицитом в бюджете земгальского клуба.

Незадолго до того, примерно за полторы минуты, "Елгава" после двух угловых ударов создала два своих самых опасных голевых момента, и после одного из них гости находились недалеко от открытия счета.

Второй тайм гости начали активным прессингом, но допустили ошибку, подарив нашим прекрасную возможность укрепления перевеса, однако Икстенс спас свою команду в эпизоде, когда казалось, что гол Афанасьева неизбежен. Хозяев сразу же разыграли угловой удар, и после навеса возле дальней штанги Гребис головой увеличил счет до 2:0.

Елгавчане во втором тайме имели еще меньше голевых моментов. Фактически их было два, и в обоих случаях неточно сыграл бразилец Ледесма, в свою очередь, перевес лиепайчан до сокрушительного счета 3:0 в контрнападении увеличил Карашаускас, которого в тот момент уже было решено сменить.

В пятницу, 26 мая, "Лиепая/Мого" на выезде встретится с "Бабите/Динамо". 

Комментарий
Главный тренер ФК "Лиепая" Тамаз Пертия:
– Игра была до первого гола. Если бы они забили, то нам пришлось бы очень трудно, но мы после гола обрели уверенность и стали играть свободнее. "Елгава" стала продвигаться вперед, мы находили свободные зоны, порадовал второй гол. Такой эпизод мы шлифовали целую неделю. Сегодня была хорошая атмосфера, летняя погода, я бы сказал, сегодня с позиции футбола был симпатичный вечер.

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