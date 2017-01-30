Лиепайчане уступили "Курбадсу"

В субботу в матче чемпионата Латвии по хоккею игроки ХК "Лиепая" на своей площадке со счетом 2:6 уступили команде из Огре – "Курбадсу".
Понедельник, 30. января+0°C
Ключевые слова hk liepāja | hokejs | хк лиепая | хоккей
В субботу в матче чемпионата Латвии по хоккею игроки ХК "Лиепая" на своей площадке со счетом 2:6 уступили команде из Огре – "Курбадсу".
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