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Лиепайчанки начали турнир с поражения

Ключевые слова vega1/liepāja | basketbols | женский баскетбол

В пятницу в Лиепае открылся трехдневный турнир Восточноевропейской женской баскетбольной лиги. В одном из матчей дня хозяйки турнира - игроки "Вега 1/Лиепая"встречались с клубом из Словакии "Good Angels", и потерпели поражение со счетом 58:76 (23:20, 17:19, 12:20, 6:17).

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