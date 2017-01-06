В пятницу в Лиепае открылся трехдневный турнир Восточноевропейской женской баскетбольной лиги. В одном из матчей дня хозяйки турнира - игроки "Вега 1/Лиепая"встречались с клубом из Словакии "Good Angels", и потерпели поражение со счетом 58:76 (23:20, 17:19, 12:20, 6:17).
Лиепайчанки начали турнир с поражения
06.01.2017
Ключевые слова vega1/liepāja | basketbols | женский баскетбол
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Галереи
-
Лиепайчанки начали турнир с поражения
В пятницу в Лиепае открылся трехдневный турнир Восточноевропейской женской баскетбольной лиги. В одном из матчей дня...
06.01.2017 + читать больше
-
Впервые – российское современное искусство (2)
Вчера в Лиепайском музее состоялось открытие выставки художественной коллекции живущего в Санкт-Петербурге...
06.01.2017 + читать больше
-
"Лиепая" убедительно переиграла "Земгале/LLU"
В первом в этом году матче Латвийской хоккейной высшей лиги нынешний чемпион турнира команда "Лиепая" вчера на своей...
04.01.2017 + читать больше
-
С праздничным салютом отметили приход нового года (29)
01.01.2017 + читать больше
-
Состоялся карнавальный забег (9)
В последний день 2016 года в нашем городе состоялся карнавальный забег, в котором мог участвовать любой желающий.
31.12.2016 + читать больше
-
Открыт комплекс складов боеприпасов (33)
"Это похоже на рождественское чудо", – вчера, участвуя в открытии комплекса складов НВС в Эмбутской волости Вайнедского...
28.12.2016 + читать больше
Saistītās ziņas
-
Возможность нарастить "мускулатуру" (1)
-
''Лиепая/Триобет'' в овертайме проиграла команде "Юрмала/Фениксс"
-
Во втором этапе – место в элите (1)
-
Блеск дебютанта ослепил казахов (2)
-
"Лиепая/Триобет" уступила баскетболистам "Barons kvartāls" (3)
-
"Рыси" обошлись только испугом
-
Не дали Пярну одержать первую победу
-
Оставили юниорок на расстоянии 29 очков (3)
-
Моноспектакль одной команды
-
Чемпионов оставили ни с чем
-
Первый матч на выезде и победа в Эстонии
-
Дома "баронам" не подчинились
Добавить комментарий