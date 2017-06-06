Лиепаю посетили ретро автомобили

В понедельник вечером в наш город прибыли участники авто пробега на ретро автомобилях, в основном марки "Bentley".
В целом прибыло порядка 70 машин.
Вторник, 6. июня+15°C
Ключевые слова retro automobiļi | Bentley | ретро автомобили
В понедельник вечером в наш город прибыли участники авто пробега на ретро автомобилях, в основном марки "Bentley".
В целом прибыло порядка 70 машин.
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В понедельник вечером в наш город прибыли участники авто пробега на ретро автомобилях, в основном марки "Bentley". В...
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