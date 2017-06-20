Любовь Яниса Юдина к природе

Ключевые слова jānis judins | personālizstāde | māksla | выставка | музей

"Цвели рапсовые поля, день был после только что прошедших ливней. Засветило солнышко, воздух свежий, птички щебечут, – художник Янис Юдин на открытии персональной выставки "С красками на природе" вспомнил свой первый пленэр, то есть зеленую практику, когда почувствовал сладкий вкус пленэрной живописи. Это было лет десять назад. Сегодня Янису 30 лет, и плоды последних трех лет своего призвания он предлагает на выставке в Лиепайском музее.

Если лень или некогда выехать из города на природу, можете сходить на персональную выставку Яниса Юдина "С красками на природе" в Лиепайском музее. Там он собрал воедино прекрасный мир пейзажей деревенской жизни и цветов ближайших и более отдаленных окрестностей Лиепаи в разные времена года. Призвание Яниса – увековечить в картинах природу Латвии. Он присматривает пейзаж, и в течение нескольких часов уже увековечен выбранный мотив. Любуясь картинами художника в малом зале музея, зритель может почерпнуть достаточно много солнечного света, природной красоты и жизнерадостности.

В 2007 году Янис Юдин окончил Лиепайское художественное училище, отделение дизайна деревянных изделий, потом самостоятельно учился рисованию и живописи. Правда, свою лепту в это внесли также педагоги рисования и живописи Юрис Пастернак, Лиене Бернате, Гунтис Цукурс и Дзинтра Будовская.

С 2011 года Я.Юдин участвует в выставках, уже несколько лет является участником пленэра "Лиепайская марина" и постепенно занимает все более значимое место в творческой жизни Лиепаи. Проведены уже четыре персональные выставки, а "С красками на природе" до сих пор самая серьезная из них.

Встретиться с глазу на глазах с Янисом и его картинами на открытии персональной выставки собралось много людей – его родственники и друзья, коллеги и соратники, педагоги и воспитанники, учащиеся художественной школы и интересующиеся. В поздравительных речах звучали похвалы и воспоминания. "Радует его прогресс, – признал художник Алдис Клявиньш. – Он, наверное, один из немногих художников, которые охотно выезжают на природу, к тому же работают в любых погодных условиях. Если вы внимательно ознакомитесь с экспозицией, то заметите, что здесь представлены все времена года. Мне пришло в голову, что очень красивым мог бы получиться календарь Лиепаи на следующий год с картинами Яниса для каждого месяца". В свою очередь, учитель и коллега Яниса, художник Айвар Клейнс считает, что Янис работает по принципу "Бог, природа, труд", и не скрывал восхищения его талантом. Художник сказал: "Янис по своей сути честный, таким же он предстает и в своем искусстве".

На открытии выставки Я.Юдина поздравил еще один его учитель – Юрис Пастернак, который проводил зеленую практику, когда Янис учился в художественной школе. "Гравийная дорога, у него с собой акварельные доски для живописи, батон хлеба, шпроты в консервах, фляга с водой, которой нужно было очень дорожить, так как предстояла работа с акварельными красками. В таких условиях мы работали, – воспоминаниями поделился учитель. – У Яниса получились действительно прекрасные работы. Очевидно, в этот момент его это дело очень затронуло". На открытие выставки Ю.Пастернак пришел не один, а со своими участниками нынешней зеленой практики, чтобы они увидели настоящее искусство, когда работы создаются на природе. "Я их уже предупредил, что живопись – опасное дело, можешь стать зависимым от нее и на долгое время", – с улыбкой сказал учитель.