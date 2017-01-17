Малый праздник песни

Ключевые слова lielais dzintars | koris | ludvigs leitis | kormūzika

Вчера главному дирижеру Лиепайского района, педагогу Лудвигу Лейтису исполнилось бы 100 лет. В память о нем в воскресенье в концертном зале "Лиелайс дзинтарс" состоялся масштабный праздник хоровой музыки. В песне объединились хоры Лиепаи и ближайших краев, а также гости из столицы – более 400 хористов.

Концерт "Лудвигу Лейтису – 100" начался голосами женских хоров, продолжился небольшим, но звучным выступлением объединенных мужских хоров. Позднее в масштабном многоголосье звучали смешанные хоры. А во второй половине концерта праздник достиг кульминации, когда к хорам на сцене и хору на балконе присоединились смешанные молодежные хоры, женские хоры на первом балконе и Ницкий мужской хор на ВИП-балконах. Совместно исполняя мощные хоровые песни "Солнце, гром, Даугава", "Замок света", "Отче наш" и другие, хоры подарили слушателям светлые эмоции.

В завершение концерта внучка дирижера Кристиана Анцане от имени семьи поблагодарила хористов за праздник. "Я думала, что поеду на концерт хоров, приехала из Риги, и теперь себя чувствую как на празднике песни. Спасибо за это фантастическое ощущение, за проявленное уважение к моему дедушке Лудвигу Лейтису. Я чувствую, что без любви нельзя было бы подготовить такой концерт. Продолжайте петь, продолжайте любить песню!" – эмоционально сказала К.Анцане.

Хоровой дирижер, музыкант и педагог Лудвиг Лейтис (1917 – 1983) работал в различных лиепайских образовательных заведениях учителем. Директором, заместителем директора, завучем, руководителем методического кабинета, методистом и др. Л.Лейтис работал также в школах Гробини, Вайнеды и Ницы учителем и хоровым дирижером. В 1962 году он начал работать в Лиепайском музыкальном училище им.Э.Мелнгайлиса. В свое время он был главным дирижером хоров Лиепайского района, выдвинул районные хоры на видное место в республике.

Лудвига Лейтиса его хористы, воспитанники в музыкальном училище и современники вспоминают как светлого, душевного, энергичного и увлеченного человека. "Ему были присущи простота, честность, самодисциплина, целеустремленность, которые граничили с фанатизмом, а также ободряющая и душевная улыбка. Седой, по-отечески добродушный, поэтому не только семья, но и хористы звали его папой, – так о Лудвиге Лейтисе в 1994 году сказал Янис Америкс из Ницкого мужского хора.

А встреченная после концерта участница Ницкого этнографического ансамбля Аусма Лайвениеце, которая в свое время в 15-летнем возрасте начала петь в руководимом Лудвигом Лейтисом хоре типографии, который позднее стал хором "Дзинтарюра" поведала: "Мне нравилось петь в хоре. Было много участников. Мы получили звание народного хора. Меня и на работу приняли с условием, что буду участвовать в самодеятельности, что-то нужно было делать. И я пела в хоре. Он был очень хорошим дирижером. Я не знала нот. Он научил. Мы охотно пели песни также из классического репертуара". А.Лайвениеце упомянула, что нужно было выяснить – сколько еще осталось хористов, которые пели у дирижера Лудвига Лейтиса в 50-е годы. "Мало, но еще есть", – ответила она и удалилась, довольная концертом.