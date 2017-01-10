"Моржы" закаляются в Беберлини
10.01.2017
Ключевые слова roņi | veloronis | beberliņi | treniņi | беберлини | развлечения
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FOTO: Beberliņos uzstādīts uzraksts “Liepāja"
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