В пятницу вечером вощле ТД "Курземе" прошли показательные выступления по мототриалу.
Мототриалисты показали зрелищное шоу
29.05.2017
Ключевые слова triāls | sacensības | триал
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