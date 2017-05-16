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"Можно увидеть – Лиепая живет!"  (1)

Ключевые слова tūrisms | uzņēmēji | туризм | предприниматели | предпринимательство

"Информированный горожанин является величайшим его обретением", – с таким лейтмотивом в этом году начался праздник открытия туристического сезона. Поэтому лиепайчан в субботу пригласили на ознакомление с туристическим предложением города. На 41 предприятии можно было наблюдать за созданием разных продуктов и процессом оказания услуг, а также увидеть места, которые не всегда всем доступны.

К празднику открытия летнего сезона были созданы три маршрута – в Военном городке, Новой Лиепае и центре города. Для каждого из этих маршрутов были подготовлены специальные наклейки, и каждый посетивший по одному объекту на каждом маршруте мог участвовать в розыгрыше нового красивого белого велосипеда. Площадка возле концертного зала "Лиелайс дзинтарс", где проходило мероприятие открытия, была названа 42-м объектом. Так как там тоже в течение всего вечера было чем заняться – отведать вино и разные блюда, фотографироваться возле специально созданной стены и время от времени на большом экране смотреть прямые передачи с разных предприятий туризма.

"Курземес вардс" тоже отправилась знакомиться с предложением праздника открытия летнего сезона. Представитель помещения совместного творчества и игры в новус "Новус Новусс" Кристине Гундарина рассказала, что все посетители могут бесплатно сыграть в новус. "Открыто было целый день. Люди приходят, но одновременно проводится много мероприятий и всюду невозможно успеть", – рассказала она. Хотя "Новус Новусс" уже довольно давно находится на ул.Грауду, в городе по-прежнему есть люди, которые о таком месте не знают. Марис Трукшанс тоже был удивлен, что здесь можно сыграть в новус. Они с супругой Ингой уже успели полюбоваться выставкой тюльпанов в Лиепайском доме латышского общества и побывать на концерте Поп/рок-школы, а в плане еще было посещение Военного городка и осмотр других мест. 

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 16 мая

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