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На игровой площадке найден снаряд

Ключевые слова jūrmalas parks | lādiņš | снаряд | приморский парк

В четверг в Приморском парке при подготовке места для нового объекта среды работники бригады предприятия "А-Ланд" на пригорке рядом с детской площадкой откопали неразорвавшийся снаряд времен войны.

"Снаряд – около 50 сантиметров в длину, возможно, это артиллерийский снаряд", – газете рассказал один из рабочих бригады Нейл Мартузанс, которому удалось даже сфотографировать находку на камеру телефона. Работник бригады также успели заметить, что у найденного снаряда сохранился предохранитель, и это означает, что он взрывоопасен.

По мнению Н.Мартузанса, такой снаряд не особо мощный, так как при взрыве смог бы образовать воронку лишь двухметрового диаметра и не смог бы достичь находящейся рядом детской площадки. "Но все равно это опасно, особенно потому, что в горке зарыт строительный мусор, поэтому при взрыве снаряда во все стороны могли полететь осколки", – указывает Н.Мартузанс. При выравнивании пригорка здесь нашли закопанными даже железные крышки и дверцы от плиты. Удивительно, что в середине прошлого века, когда здесь закопали строительный мусор и создали пригорок, рабочие не заметили в земле опасного посланника времен войны. Потом там была установлена карусель с ракетами, где катались дети, совершенно не догадываясь об опасности под землей.

Как только обнаружили снаряд, окружающая территория незамедлительно была ограждена, и ее со всех сторон охраняли работники полиции самоуправления, пока не прибыли вызванные саперы роты по нейтрализации невзорвавшихся боеприпасов НВС. В их ведении будет и нейтрализация снаряда, и проверка территории, не кроется ли там еще какой-то взрывоопасный объект.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 12 мая

 

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