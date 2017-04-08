На "Лиепайской силе" собрались атлеты мирового уровня
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08.04.2017
Ключевые слова liepājas spēks | лиепаяс спекс
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