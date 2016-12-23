Ключевые слова pētertirgus | ziemassvētki | dēkla | декла | праздник | рынок

Вчера. несмотря на промозглость и дождь, на Центральном рынке рождественским мероприятием порадовали сердечки детей общества многодетных семей "Декла". На мероприятие были приглашены и юные художники студии "Макслас пасажа РАДИ".

"Центральный рынок – такое место, которое хочет быть работающим сердцем Лиепаи, которое всегда бьется быстрее и активнее", – сказала менеджер по маркетингу предприятия Монта Скуя. Она пояснила: чтобы рынок был не только местом для покупок, там каждый месяц стараются проводить какие-нибудь мероприятия. И это было одним из них.

Возле павильона детей и их родителей сначала развлекала и смешила цирковая студия "Безтемата" – собравшимся рассказали сказку с волшебными трюками и акробатическими элементами. В ролях гномов выступали участницы студии "Макслас пасажа РАДИ" Тина Кристиана Шварце, которой 11 лет, и ее ровесница Лаума Зиверте. Тина пожелала всем радостного Рождества. А Лаума сказала: "Я хочу, чтобы в мире был мир".

Потом в гости пришел Дедушка Мороз и Миньон, пытаясь всех вовлечь в хороводы. Но участники мероприятия слишком промокли и замерзли, поэтому детей пригласили в павильон, где им вручили праздничные подарки.

Для членов общества многодетных семей "Декла" о подарках позаботились арендаторы ООО "Лиепаяс Петертиргус" – торговцы. "Это в знак благодарности крепким семьям – нашей основе", – сказала М.Скуя.

В свою очередь, участников творческого пассажа "Ради" пригласили в знак благодарности за сотрудничество в изготовлении настольного календаря предприятия, иллюстрированного детскими рисунками. Центральный рынок эти календари дарит своим партнерам по сотрудничеству – арендаторам и другим предпринимателям. М.Скуя выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с художественной студией и ее руководителем Илзе Элизабете Расой.