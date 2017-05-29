На Старых фортах ревели моторы

Ключевые слова triāls | sports | триал

В Лиепае на Старых фортах впервые в Латвии проводились 2-й и 3-й этапы чемпионата Европы по мототриалу среди молодежи и женщин. В двухдневных соревнованиях стартовали 34 спортсмена из 13 стран, и эти матчи организовал "Агарска триала клубс" из Елгавы.

Комиссия чемпионата Европы FIME Старые форты признала лучшей естественной трассой триала в Латвии, в свою очередь, лидер женского триала в Латвии Кетия Агарская выразила радость за возможность в Лиепае мериться силами с ведущими спортсменками Европы. Старые форты она характеризовала как техническую и насыщенную сложными элементами трассу.

За день до соревнований в центре Лиепаи, возле Дома торговли "Курмезе" проводились показательные выступления по триалу – пятикратного чемпиона Латвии Андриса Гринфелдса. Ведущий в Латвии мастер по триалу не только демонстрировал умение виртуозно управлять мотоциклом, но и ответил на заданные вопросы. В свою очередь, более смелые зрители могли лечь на землю и наблюдать, как над ними пролетает управляемый чемпионом Латвии мотоцикл.

Честь Латвии в конкуренции женщин отстаивала Кетия Агарская. Она в классе "International" во втором этапе заняла 4-е место, но "освежила" травму колена и за соревнованиями третьего этапа следила со стороны. В конкуренции молодежи лучших результатов добился гробинчанин Арвис Алкснис, который в третьем этапе в классе "International" занял 3-е место, а во втором этапе был четвертым. Заключительный четвертый этап будет проходить 5 августа в Италии