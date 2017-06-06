На выставке – созданное в рамках пленэра

Ключевые слова liepājas muzejs | izstāde | liepājas marīna | выставка | музей

В ожидании организуемого Айваром и Ингой Клейнсами 22-го Международного пленэра рисовальщиков и живописцев "Лиепайская марина-17", который состоится в июле, в Лиепайском музее открылась выставка отобранных работ ежегодного пленэра. Выставочный зал на первом этаже Лиепайского музея наполнили краски и акценты города и моря. И всех интересующихся приглашают осмотреть, что было написано в прошлом году, что художники заметили и захотели акцентировать в своих работах.

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