В ожидании организуемого Айваром и Ингой Клейнсами 22-го Международного пленэра рисовальщиков и живописцев "Лиепайская марина-17", который состоится в июле, в Лиепайском музее открылась выставка отобранных работ ежегодного пленэра. Выставочный зал на первом этаже Лиепайского музея наполнили краски и акценты города и моря. И всех интересующихся приглашают осмотреть, что было написано в прошлом году, что художники заметили и захотели акцентировать в своих работах.
На выставке – созданное в рамках пленэра
06.06.2017
Ключевые слова liepājas muzejs | izstāde | liepājas marīna | выставка | музей
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На выставке – созданное в рамках пленэра
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