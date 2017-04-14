Ключевые слова politika | pašvaldību vēlēšanas | Saskaņa | valērijs agešins | политика | выборы

С 14 до 24 апреля партии, их объединения и объединения избирателей могут подавать списки кандидатов в депутаты на предстоящих в июне муниципальных выборах, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела информации Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня.

Первыми в Лиепае уже в пол 10 утра поспешила подать список своих кандидатов партия "Согласие", которая подало список из 18 кандидатов. Кандидатом в мэры Лиепаи от партии "Согласие" на муниципальных выборах будет депутат Сейма Валерий Агешин.

От списка "Согласия" на выборах Лиепайской думы будут баллотироваться также хирург Хелена Герилович, спортсмен, тренер и пожарный Павел Середа, эксплуатационник домов Петр Евтушенко, владелец автохолдинга "Юсу ауто" Руслан Терентьев, преподаватель экономики и географии Галина Скоробогатова, директор Лиепайского филиала Балтийской международной академии Кристина Яблонская, владелица строительного предприятия Ирина Васермане, тренер и учитель спорта Лиепайского морского колледжа Эдуард Сафьянов, учитель информатики и английского языка Анна Иллиш, начальник отдела продажи "Юсу ауто" Павел Горошков, работник полиции Лиепайского самоуправления Кирилл Чернов, дизайнер-конструктор производства белья Наталья Саутина.

Сегодня в 1 дня прием список на сегодня был завершен, и новых списков подано не было.