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Нарушителей будут преследовать на мощной автомашине

Ключевые слова policija | netrafarēti auto | transports | Škoda Superb | полиция | автомашины

В Лиепае и ее окрестностях полицейские будут присматривать за водителями на нетрафарированной и мощной полноприводной автомашине "Шкода Суперб", – информировали в государственной полиции.

Командир роты контроля транспортного движения отделения  патрульной полиции бюро полиции порядка Курземского регионального управления государственной полиции Угис Петкус информировал, что в Курземе всего получено пять нетрафарированных автомашин – две "Субару" и три "Шкоды".

В целом во всех регионах Латвии будут работать на 40 новых нетрафарированных автомашинах. В столице их число, принимая во внимание интенсивность движения, будет самым большим.

Угис Петкус, когда его спросили о технических параметрах и оснащении новой машины "Шкода Суперб", признал, что столь современной машины с такой щедрой оснасткой до сих пор у стражей порядка в Лиепае не было. У автомашины бензиновый 2-литровый двигатель мощностью в 270 л.с., автоматическая коробка передач и полный привод. Также весьма щедрая оснастка.

Автомашина снабжена всем необходимым для дорожной полиции – радарами, камерами видеонаблюдения, фиксаторами антирадаров, звуковыми и световыми сигналами и др.

Опыт полиции свидетельствует, что нетрафарированные автомашины дорожной полиции зарекомендовали себя как весьма эффективное средство в наблюдении за участниками движения, например, при контроле агрессивного вождения.

Начальник отделения патрульной полиции бюро полиции порядка Курземского регионального управления Марек Витолс считает, что нетрафарированная полицейская автомашина улучшит безопасность движения в нашем регионе, воздействуя на любителей быстрой езды и тех, кто ездит агрессивно. "Конечно, уже в первые дни работы нетрафарированная автомашина станет заметной и популярной, водители друг друга будут предупреждать об ее участии в движении. Но это ведь самое существенное! Те водители, которые нарушают правила, начнут вести себя более разумно", – отметил М.Витолс.

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