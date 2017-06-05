В воскресенье днем у границы города встречали Дина Вецанса, который 18 мая принял вызов и начал пробег вокруг Латвии. Восемьнадцатый день проекта "Пробеги вокруг Латвии" Дин начал от поворота на Ниду с целью финишировать в Зиемупе.
У южной границы города его втсретили несколько человек, присоединившиеся к нему на пробежку по Лиепае. Несколько человек присоединились к Дину еще у Юрмалциемса.
Почти за три недели пробега Дин преодолел уже 1397 километров.
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