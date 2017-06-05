Ключевые слова dins vecāns | skriešana | latvijas simtgade | apkārt latvijai | projekts | бег

В воскресенье днем у границы города встречали Дина Вецанса, который 18 мая принял вызов и начал пробег вокруг Латвии. Восемьнадцатый день проекта "Пробеги вокруг Латвии" Дин начал от поворота на Ниду с целью финишировать в Зиемупе.

У южной границы города его втсретили несколько человек, присоединившиеся к нему на пробежку по Лиепае. Несколько человек присоединились к Дину еще у Юрмалциемса.

Почти за три недели пробега Дин преодолел уже 1397 километров.