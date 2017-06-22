Ночь летнего солнцестояния в Бернаты
22.06.2017
Ключевые слова bernāti | saulgrieži | biedrība | mēs bernātiem | бернаты
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