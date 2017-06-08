Ночи в искрометной стихии

Ключевые слова fotopulciņš | Ruslans Šuļga | fotogrāfijas | izstāde | bērnu un jaunatnes centrs | biedrības nams | выставка | дом латышского общества | детско-юношеский центр

В фойе Лиепайского дома латышского общества представлены выполненные в технике "steel wool" фотоработы. Авторы выставки "Искрометная стихия" – участники фотокружка Лиепайского детско-юношеского центра и руководитель фотокружка Руслан Шульга.

В последние годы техника "steel wool" (стальная шерсть) обрела популярность во всем мире. "Это – рисование светом, когда источником света служат искры подожженной стальной шерсти, – рассказал Р.Шульга. – Выполненные в этой технике фотоснимки фиксируют движение, которое заранее невозможно предугадать, вместе с этим каждый фотоснимок получается уникальным и неповторимым, так как горящая стальная шерсть создает большое количество искр и в результате получается художественный эффект".

На конечный результат влияют множество факторов, например, скорость и направление ветра, количество искр и продолжительность экспозиции. Руководитель фотокружка подчеркивает, что фотографирование является командной работой, ведь для съемки успешного фото необходимо сотрудничество нескольких участников, когда каждый выполняет свое задание. "Тут нужно стрелять как снайперы. Материал для сжигания стоит дороговато, поэтому к каждому кадру нужно основательно подготовиться. Поэтому все участники молодцы, – похвалил Р.Шульга. – Важно отметить, что авторы не профессиональные фотографы, а участники кружка – дети и подростки. Для них самым главным было участие. Нельзя было не заметить радость в их глазах при виде, что результат удался. Это способствует желанию заниматься, уже появились новые идеи, они хотят фотографировать еще". Из-за ограниченного места на выставку было отобрано только 15 самых качественных работ. Они созданы на нескольких пленэрах за последние два года, к тому же в темное время суток, как этого требует упомянутый способ фототехники. "Искали в Интернете, смотрели, как это делают другие люди во всем мире. Ведь это что-то новое", – рассказал Р.Шульга, который необычный вид техники открыл вместе со своими воспитанниками. Они особенно думали о фоне для фотоснимков. "Мы шли в знакомые места города. Идеей было не только сделать фотоснимки в технике "steel wool", но и в определенной мере популяризовать символы Лиепаи. Поэтому фотоснимки делали на пляже, возле Дерева призраков, Лебединого пруда и в других местах. По-моему, выставка уникальна в масштабе всей Латвии, кажется, что прежде не бывало выставок, на которых представлены работы исключительно в технике "steel wool", – рассказал Р.Шульга. Он отрицает, что сам процесс фотографирования представляет опасность, хотя нужно иметь дело с огнем, его "привязывают" на поводок и размахивают над своей головой или перед собой. "Конечно, мы соблюдаем меры безопасности, надеваем куртки с капюшоном или шапку. В процессе используем стальную шерсть, металлический венчик для взбивания и собачий поводок. Шерсть помещаем в венчик, привязываем его к поводку и размахиваем, чтобы искры летели во все стороны", – пояснил Руслан.

У фотокружка, который работает в структурном подразделении "Лауминя" ДЮЦ уже несколько лет, под руководством Р.Шульги это уже вторая выставка работ. "Первая состоялась полтора года назад в Лиепайском олимпийском центре. У нас есть идеи, которые хотим реализовать и, возможно, уже через год будет следующая более хорошая выставка", – отметил он. В подготовке работ для выставки "Искрометная стихия" участвовали: Моника Варакушина, Яна Гаркая, Елизавета Бородина, Рейнис Павилс, Лиза Крупская, Хелвий Дегис, Дарья Филиппова, Сандис Розе и сам руководитель фотокружка.