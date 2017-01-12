Новые тональности под впечатлением от докторантуры

Ключевые слова izstāde | Gunta Krastiņa | rozmarīns | выставка | дом латышского общества

Как и 2014 год, 2017 год художница Гунта Крастиня начала персональной выставкой в галерее Лиепайского дома латышского общества. Три года назад доминирующий цвет у художницы был индиго, а на персональной выставке этого года "Розмарин" преобладает розовый цвет.

Открывая в кругу близких, друзей, коллег и интересующихся искусством выставку с необычным названием "Розмарин", художница Гунта Крастиня признала, что она не выбирает названия, это делает сама экспозиция. Когда появились работы в розовых тонах, появилось и название "Розмарин". Художница пыталась этому сопротивляться, ведь это же какая-то пряность! "Я даже в Интернете искала, как же розмарин выглядит. И действительно у него розовые цветы", – рассказала художница. Так возникла цепь ассоциаций: розмарин, розовый цвет, розы, марина, площадь Рожу, галерея на площади Рожу. И Гунта поняла, что работы мудрее ее самой и название – точное.

2016 год для Гунты был особенным. Она начала работать в Лиепайском университете, участвовала в научных конференциях, на ее счету уже одна международная публикация. После окончания первого года учебы. Когда казалось, что, наверное, надо забирать документы, на втором году она поняла, что учеба в докторантуре ей нравится. "Я никогда не думала, что меня может увлечь наука", – признала художница и не скрывала, что охвачена наукой.

Прошлый год подарил столько хороших эмоций, что, возможно, поэтому в арсенале красок Г.Крастини, в котором долгое время доминировал цвет индиго, неожиданно появилась розовая тональность. "Этот розовый цвет как будто освобождает. Он не характерен для меня, никогда в жизни у меня не было розового цвета", – признала художница. К тому же на выставке видно, что 2016 год был творчески разнообразным. Например, цикл из четырех картин с птицами, размещенных в центре выставки, появился в начале прошлого года, а картина "Трансцендентность", на которой изобилуют другие яркие краски, появилась совсем недавно.

Выставку "Розмарин" в Доме латышского общества можно осмотреть до 29 января.