Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Четверг, 19. января

+4°C
Ветер: R 10.3 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Alnis, Andulis

Объединяясь в черно-белой эстетике

Ключевые слова izstāde | liepājas muzejs | fotast | выставка | музей

В малом зале Лиепайского музея открылась выставка "Портрет"  фотостудии "ФОТАСТ" Лиепайского центра народного творчества и культуры, на которой в черно-белой эстетике свои работы представили 23 участника и почетных члена фотостудии.

Фотостудия "ФОТАСТ" в этом году отмечает 59-ю годовщину своего создания. Каждый год студия проводит для посетителей какую-нибудь выставку. В этом году темой выставки выбран портрет. На ней авторы предлагают портреты людей разных поколений, а также иной взгляд на раскрытие темы выставки. Все портреты черно-белые. Руководитель фотостудии Лига Эвалдсоне поведала, что это идея – сделать актуальными портреты, принадлежала Агрису Клестрову, каждый из участников должен был просмотреть свои архивы или же взять в руки фотоаппарат и приступить к съемке. Авторы должны были представить для отбора несколько работ.  Самой старой  работой является  снятый Альфредом Ниедолсом в 1989 году портрет. Некоторые работы сделаны в предыдущие годы, а большая часть – в прошлом году. В свою очередь, три участника фотостудии "ФОТАСТ" являются дебютантами выставки. Это Наурис Фрейманис, Эрик Зиркс и Илзе Бергмане.

Один из основателей фотостудии "ФОТАСТ" Гунар Копшталс на открытии выставки напомнил, что именно в малом зале Лиепайского музея состоялась первая выставка работ участников фотокружка,  созданного в 1958 году.

 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

+ просмотреть все

Галереи

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!