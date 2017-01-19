Объединяясь в черно-белой эстетике

Ключевые слова izstāde | liepājas muzejs | fotast | выставка | музей

В малом зале Лиепайского музея открылась выставка "Портрет" фотостудии "ФОТАСТ" Лиепайского центра народного творчества и культуры, на которой в черно-белой эстетике свои работы представили 23 участника и почетных члена фотостудии.

Фотостудия "ФОТАСТ" в этом году отмечает 59-ю годовщину своего создания. Каждый год студия проводит для посетителей какую-нибудь выставку. В этом году темой выставки выбран портрет. На ней авторы предлагают портреты людей разных поколений, а также иной взгляд на раскрытие темы выставки. Все портреты черно-белые. Руководитель фотостудии Лига Эвалдсоне поведала, что это идея – сделать актуальными портреты, принадлежала Агрису Клестрову, каждый из участников должен был просмотреть свои архивы или же взять в руки фотоаппарат и приступить к съемке. Авторы должны были представить для отбора несколько работ. Самой старой работой является снятый Альфредом Ниедолсом в 1989 году портрет. Некоторые работы сделаны в предыдущие годы, а большая часть – в прошлом году. В свою очередь, три участника фотостудии "ФОТАСТ" являются дебютантами выставки. Это Наурис Фрейманис, Эрик Зиркс и Илзе Бергмане.

Один из основателей фотостудии "ФОТАСТ" Гунар Копшталс на открытии выставки напомнил, что именно в малом зале Лиепайского музея состоялась первая выставка работ участников фотокружка, созданного в 1958 году.