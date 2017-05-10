Отбор всемирно известного шоу начали в Лиепае

Ключевые слова x faktors | šovs | шоу | музыка

В понедельник в Лиепайском олимпийском центре состоялся отбор всемирно известного шоу "Х-фактор", и в нем приняли участие 48 претендентов разных возрастов, которые приехали из Талси, Салдуса, Вентспилса, Юркалне и даже Риги. Отбор на шоу проводится с 8 по 13 мая во всей Латвии.

Каждый участник должен был исполнить песню по собственному выбору, а также быть готовым спеть какую-то песню по просьбе жюри и ответить на вопросы о своем опыте и музыкальных планах. Выбор песен был разнообразным – от народных и оригинальных песен до рождественских композиций.

И аккомпанемент к песням у участников отличался – песни исполнялись под фонограмму, гитару, а капелла и даже в сопровождении укулеле. Многие учились петь и играть на инструментах самостоятельно.

Участников оценивало жюри – Майя Сеяне, Элина Екабсоне, Гунтар Гулбиньш и Маркус Рива, который будет также ведущим предстоящего популярного музыкального реалити-шоу "Х-фактор" на канале ТВ-3. М.Рива будет поддерживать и воодушевлять потенциальных участников шоу, ведь именно это необходимо перед выходом на большую сцену.

М.Рива является поклонником "Х-фактор", поэтому он особенно рад тому, что шоу наконец будет реализовано в Латвии: "Для меня большая часть быть ведущим шоу, за которым я следил на протяжении многих лет, особенно за британской, американской и в последние годы также украинской версией. Из всех мировых песенных шоу именно "Х-фактор" – самое интересное по своей концепции, и, на мой взгляд, зрителям будет очень интересно наблюдать, как это все будет происходить у нас, в Латвии. Радостно быть частью этого, можно так сказать, исторического события, ведь кто знает, какие таланты мы раскроем, это может быть новая волна артистов в латвийской поп-музыке!"

В Лиепае отбор длился пять часов. Усталость была заметна и у жюри, и среди участников. Некоторые в ожидании своей очереди репетировали выступления, а другие играли в карты.

"Х-фактор" – это музыкальное реалити-шоу, цель которого развивать новые поющие таланты. На телеэкранах шоу можно будет увидеть на канале ТВ-3 осенью.