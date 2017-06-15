В четверг в Лиепайском доме латышского общества для всеобщего обозрения открылась выставка ирисов. Между тем, официальное открытие выставки состоится в пятницу в 12 часов.
Открыли выставку ирисов
15.06.2017
Ключевые слова ziedu izstāde | biedrības nams | Īrisi | laimonis zaķis | выставка | цветы
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