1 февраля в Доме латышского общества открыли выставку рукоделий "Созданное мною...".
Открыли выставку "Созданное мною..."
01.02.2017
Ключевые слова izstāde | biedrības nams | rokdarbi | выставка | дом латышского общества
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