Открыт сезон гребного слалома

Ключевые слова airēšana | airēšanas slaloms | Atvars | гребля

В Лиепае прошли соревнования по гребному слалому "Атвара каусс 2017". В этих соревнованиях приняли участие восемь спортсменов СК "Атварс", и наши гребцы завоевали 6 медалей. В целом в соревнованиях принял участие 91 спортсмен из семи латвийских и двух эстонских клубов.

На канале стадиона "Олимпия" замечательно стартовала Анния Глезере, которая заняла 1-е место в классе лодок К1, а Агита Лосмане заняла 3-е место. Лиепайчанин Иво Курвин в классе лодок К1 занял 2-е место, но остался непревзойденным в возрастной группе U-15. Еще две медали завоевали младшие гребцы клуба "Атварс". В классе К1 в возрастной группе U-12 на высшую степень пьедестала поднялась Элизабете Курвина, а в возрастной группе U-10 Клав Аузниекс занял 2-е место. Тренеры СК "Атварс" Айгар Аузниекс и Юрис Курвин успехи своих воспитанников считают отличными, особенно результаты Аннии Глезере и Иво Курвина.

За день до лиепайских соревнований гребцы состязались в Нице на реке Барта, и там тоже лиепайчане добились хороших успехов. В классе К1 победила Анния Глезере, а 2-е место заняла Агита Лосмане. В свою очередь, Иво Курвин занял 2-е место в классе К1, а в возрастной группе U-16 он завоевал 1-е место.

В напряженном календаре соревнований гребцы СК "Атварс" отправились в Литву, где в чемпионате Вильнюса Иво Курвин в возрастной группе U-16 занял 2-е место, а в чемпионате Литвы в командном зачете лиепайский клуб занял 3-е место. Нашу команду представляли Анния Глезере, Ральф Майсиньш и Бруно Веберс.

Коллектив лиепайских тренеров одобрительно оценил проведенную работу в тренировочном лагере в Чехии, где совершенствовались технические навыки, а также велась серьезная работа над физической подготовкой и выносливостью. Для повышения конкурентоспособности клуб рассматривает возможности приобретения более современного инвентаря.