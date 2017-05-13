Парад самодельных велосипедов

Ключевые слова ērmriteņi | boltik baik | velosipēdi | parāde | велосипеды

Всю минувшую неделю в Лиепае проходил фестиваль “Boltik Baik 2017”, в рамках которого можно было самим изготовить велосипед на свой вкус и цвет.

В субботу же на улицах города прошел парад этих велосипедов.