В воскресенье в Приморском парке состоялось пасхальное мероприятие для больших и маленьких лиепайчан.
Пасху отметили под снег и солнце
16.04.2017
Ключевые слова lieldienas | tradīcijas | jūrmalas parks | tautas mākslas un kultūras centrs | пасха | мероприятиe
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Пасху отметили под снег и солнце
В воскресенье в Приморском парке состоялось пасхальное мероприятие для больших и маленьких лиепайчан.
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