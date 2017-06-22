Первое заседание Лиепайской думы нового созыва
22.06.2017
Ключевые слова liepāja | sesks uldis | dome | pašvaldība | priekšsēdētājs | заседание думы
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