Первые права получены

Ключевые слова csdd | jaunie satiksmes dalībnieki | velosipēdisti | eksāmeni | дбдд | экзамен | велосипедисты

Вчера у здания Лиепайского отделения ДБДД остановился большой школьный автобус, а зал ожидания кишел детьми. Ницчане приехали сдавать экзамен, чтобы получить первые права – удостоверения водителей велосипеда.

В общей сложности на экзамен прибыло 20 учеников четвертого класса Ницкой средней школы. В первой сессии из десяти детей экзамен успешно с первого захода сдали восемь, и во второй сессии тоже. Эмоции бурлили, дети получали порядковые номера и с серьезными лицами становились в очередь к кабинету получения удостоверений. Чтобы после фотосессии получить серьезный документ, позволяющий полноправно участвовать в движении на велосипеде.

Руководитель кружка юных участников дорожного движения Ницкой средней школы Петерис Айвар Пиннис признает, что, по сравнению с предыдущими годами, все больше детей хотят получить удостоверение водителя велосипеда. "С тех пор, как экзамен разрешено сдавать с 10-летнего возраста. С каждым годом активность растет. Когда дети осваивают правила дорожного движения и получают удостоверение водителя велосипеда, они очень счастливы. Это большое событие в жизни детей", – признает учитель.

И сами четвероклассники Ницкой средней школы считают, что первые права важны. "Самым трудным при изучении правил дорожного движения для подготовки к экзамену было освоение теории. Особенно движения полицейских при регулировке дорожного движения", – призналась Кейтия.

"Было не так уж и трудно сдать экзамен, – говорит Кате. – Но сначала я очень волновалась. Зато теперь, когда получила права, буду намного увереннее чувствовать себя в дорожном движении".

"Сначала казалось, что экзамен не сдам. Сильно переживал, что будет очень трудно, – после успешной сдачи признался Валтер. – Но когда начал выполнять задания, понял, что все вопросы знакомы. Все было просто. И теперь я рад, что смогу участвовать в дорожном движении".

Заместитель председателя Лиепайского отделения ДБДД Арнис Ексте рассказывает, что в этом году с началом активного велосезона, заинтересованность со стороны детей в получении удостоверения водителя велосипеда очень велика: "На прошлой неделе экзамен сдали более ста детей в Айзпуте, за ними последовали более ста детей в начальной школе Эзеркраста". Экзамены будут продолжаться. Например, в мае их будут сдавать дети из Вайнеде.

На вопрос, что, по его мнению, детям дает получение прав, А.Ексте ответил: "Таким образом ребенок подтверждает свои знания правил дорожного движения. Это дает чувство безопасности и родителям, и педагогам, ведь ребенок, участвуя в дорожном движении, все-таки знает, как все действует, где безопаснее ездить на велосипеде, как правильно пересекать перекрестки. Ребенок будет знать и преимущества, и обязанности".