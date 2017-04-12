Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Среда, 12. апреля

+5°C
Ветер: DR 11.6 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Ainis, Jūlijs

Первые права получены

Ключевые слова csdd | jaunie satiksmes dalībnieki | velosipēdisti | eksāmeni | дбдд | экзамен | велосипедисты

Вчера у здания Лиепайского отделения ДБДД остановился большой школьный автобус, а зал ожидания кишел детьми. Ницчане приехали сдавать экзамен, чтобы получить первые права – удостоверения водителей велосипеда.

В общей сложности на экзамен прибыло 20 учеников четвертого класса Ницкой средней школы. В первой сессии из десяти детей экзамен успешно с первого захода сдали восемь, и во второй сессии тоже. Эмоции бурлили, дети получали порядковые номера и с серьезными лицами становились в очередь к кабинету получения удостоверений. Чтобы после фотосессии получить серьезный документ, позволяющий полноправно участвовать в движении на велосипеде.

Руководитель кружка юных участников дорожного движения Ницкой средней школы Петерис Айвар Пиннис признает, что, по сравнению с предыдущими годами, все больше детей хотят получить удостоверение водителя велосипеда. "С тех пор, как экзамен разрешено сдавать с 10-летнего возраста. С каждым годом активность растет. Когда дети осваивают правила дорожного движения и получают удостоверение водителя велосипеда, они очень счастливы. Это большое событие в жизни детей", – признает учитель.

И сами четвероклассники Ницкой средней школы считают, что первые права важны. "Самым трудным при изучении правил дорожного движения для подготовки к экзамену было освоение теории. Особенно движения полицейских при регулировке дорожного движения", – призналась Кейтия.

"Было не так уж и трудно сдать экзамен, – говорит Кате. – Но сначала я очень волновалась. Зато теперь, когда получила права, буду намного увереннее чувствовать себя в дорожном движении".

"Сначала казалось, что экзамен не сдам. Сильно переживал, что будет очень трудно, – после успешной сдачи признался Валтер. – Но когда начал выполнять задания, понял, что все вопросы знакомы. Все было просто. И теперь я рад, что смогу участвовать в дорожном движении".

Заместитель председателя Лиепайского отделения ДБДД Арнис Ексте рассказывает, что в этом году с началом активного велосезона, заинтересованность со стороны детей в получении удостоверения водителя велосипеда очень велика: "На прошлой неделе экзамен сдали более ста детей в Айзпуте, за ними последовали более ста детей в начальной школе Эзеркраста". Экзамены будут продолжаться. Например, в мае их будут сдавать дети из Вайнеде.

На вопрос, что, по его мнению, детям дает получение прав, А.Ексте ответил: "Таким образом ребенок подтверждает свои знания правил дорожного движения. Это дает чувство безопасности и родителям, и педагогам, ведь ребенок, участвуя в дорожном движении, все-таки знает, как все действует, где безопаснее ездить на велосипеде, как правильно пересекать перекрестки. Ребенок будет знать и преимущества, и обязанности".

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Галереи

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!