Первый самолет встретили воротами из воды

Ключевые слова lidosta | airbaltic | lidojumi | аэропорт

Прибывший самолет встречали должностные лицы и ворота из воды, созданные из водометов пожарных машин.

Первый полет из Риги в Лиепаю состоялся в 23.25 во вторник.

Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" со вторника начала выполнять полеты между Ригой и Лиепаей, сообщили агентству ЛЕТА ее представители.

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