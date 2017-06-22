Плетешь венок, и пальцами ощущаешь лето

Ключевые слова atštaukas | līgošana | līgo svētki | jāņi | namīns | folklora | атштаукас | лиго | наминс

Праздничное вводное мероприятие в фольклорном центре "Наминс", возможно, было первым, где для девушек плели яркие Яновы венки. Ведь любая лиепайчанка вместе с мастерами студии цветочного дизайна "Лиепзарс", могла сплести для себя венок и многие воспользовались этой возможностью, между делом смотрели выступления танцоров и подпевали участникам фольклорных групп.

Участников праздника солнцестояния фольклорный центр "Наминс" во второй половине дня встретил широко открытыми воротами. Веселая музыка, устланный Яновыми травами стол, маленькие и взрослые танцоры, певцы. Так как мимо "Наминса" проходят и через двор ходят разные люди, вокруг фольклорного центра рябиновой веткой обвели круг, чтобы уберечь от плохого и негативного, – пояснила руководитель фольклорной группы "Атштаукас" Инара Калнарая, когда две ее коллеги – Анда Албуже и Валда Виксне выполняли древний ритуал.

На празднике в "Наминсе" уже который год "Атштаукас" приглашает, чтобы вместе ознакомиться с латышскими народными традициями летнего солнцестояния, хотя это не самое лучшее место для праздника Лиго, – указала И.Калнарая. "Это делать нужно там, где есть трава и луга, холмы и березовые рощи. Здесь центр города, но мы все равно празднуем, чтобы доставить радость хотя бы малышам", – сказала руководитель фольклорной группы, подчеркнув, что очень важно продолжать объяснять молодому поколению латышские народные ритуалы и их значение. Символически был зажжен Янов огонь.

Непрерывное оживление наблюдалось возле стола, устланного свежими цветами и растениями, дубовыми и березовыми ветками. Вместе с мастерами студии цветочного дизайна "Лиепзарс" там плели венки. Участие принимали желающие разных возрастов, кому-то плетение давалось быстрее, кому-то медленнее. Маленьким лиепайчанкам Элине Длужневской и Кристине Клейне помогала руководитель студии Вайра Карклиня. Девочки признались, что в этом году венки плетут впервые и раньше делать это не умели. Готовые венки понесут домой и наденут на голову, когда будут праздновать Лиго. До праздника еще нужно подождать несколько дней.

В.Карклиня рассказала, что венки хотят плести не только дети, но и взрослые. "Работа с природными материалами дает энергию, и пальцами можно ощутить лето", – отметила мастер относительно большой активности. Работы так много, что некогда даже голову поднять. Зелень для венков привезена из разных мест, где каждая из мастериц студии побывали. "Мы брали все, что сейчас цветет. Есть даже сирень, хотя редко бывает, чтобы к этому времени она еще цвела", – пояснила она. Флорист улыбнулась по поводу вопроса, действительно ли в природе уже все пробудилось, учитывая прежние погодные условия. "Только горожанам кажется, что ничего еще не цветет. Выйдите на луг и посмотрите! – побуждает руководитель студии, пояснив, что все меньше становится лугов, где можно собирать цветы и растения. – Теперь много сельскохозяйственных угодий, где растут зерновые, и крестьяне получают европейские платежи. Вместе с этим количество лугов катастрофически уменьшается. Несколько дней назад я была в Арайши, в Национальном парке Гауи. Там такоие луга, какими они должны быть – все в полноцветии, большое разнообразие растений. У нас, к сожалению, такого уже нет".

Мероприятие солнцестояния в "Наминсе" открыла Иева Талберга, а гостей продолжали радовать преемники Аустры Пумпуре и Инесе Сердиене, на веселые пляски приглашала руцавская капелла "Паурупите" под руководством Инты Яунциемы. Людей развлекали также танцевальные коллективы разных поколений и фольклорные группы.

"Наша цель – создать в людях праздничное настроение, чтобы было веселее, – сказала участница фольклорной группы "Велава" Лиара Лимора. – Сегодня у нас очень стремительный ритм жизни, нам даже некогда остановиться, чтобы прислушаться к себе, к природе". Она пожелала раскрепоститься, хотя бы ненадолго почувствовать себя радостными и счастливыми. "Обязательно нужно отправиться за город, чтобы поймать чувство праздника. А если остаетесь в городе, то в праздник нужно сходить в гости к кому-то в частный дом, где есть сад и можно посидеть всем вместе", – посоветовала она.