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По случаю юбилея

Ключевые слова olafs gūtmanis | jubileja | гутманис олаф

Вчера со ступеней Лиепайского университета звучала песня. Именно вчера, 10 января, поэту Олафу Гутманису могло бы исполниться 90 лет. По случаю юбилея великого поэта предлагали каждому присоединиться и исполнить песню на слова Олафа Гутманиса, автором музыки которой является Юрис Павитолс. К более смелым студентам, которых не испугал холодный ветер, присоединились ректор Даце Маркус и проректор Иева Озола.

То, что песня на слова юбиляра Олафа Гутманиса звучала у главного здания Лиепайского университета, отнюдь не случайность. Он является автором слов гимна этого вуза (музыку написал Андрис Контаутс).

В честь юбилея Олафа Гутманиса было задумано несколько мероприятий. Уже состоялось проведенное Центральной научной библиотекой и Курземским гуманитарным институтом Лиепайского университета мероприятие "Личность и творчество Олафа Гутманиса крупным планом". На нем о творчестве О.Гутманиса рассказала исследователь гуманитарного института Карина Криевиня, которая с пиететом и любовью говорила о главных темах в поэзии юбиляра. В тот вечер с короткой речью выступил также сын  Олафа Гутманиса – Давис Гутманис. Он сказал: "Когда я рос, отец работал два раза в день по два часа – утром и вечером. Вечером иногда он пропускал это занятие, если по телевизору показывали хоккей или баскетбол или приходили гости, а утро было неприкосновенным. Писать – дело нелегкое. Он подолгу сидел за своим массивным дубовым письменным столом. В детские годы он мне запомнился как нечто тождественное работе. Спасибо исследователям, которые изучают, и тем, кто читает"

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