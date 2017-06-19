Победа в курземском дерби

Ключевые слова liepāja/mogo | futbols | лиепая/мого | футбол | высшая лига

Благодаря единственному голу в мачте Артура Карашаускаса, лиепайчане одержали победу с минимальным счетом - 1:0.

В воскресенье в Лиепае состоялось курземское дерби по футболу, в котором игроки "Лиепая/Мого" принимали команду "Вентспилс".

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