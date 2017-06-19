Победа в курземском дерби

В воскресенье в Лиепае состоялось курземское дерби по футболу, в котором игроки "Лиепая/Мого" принимали команду "Вентспилс".
Благодаря единственному голу в мачте Артура Карашаускаса, лиепайчане одержали победу с минимальным счетом - 1:0.
Понедельник, 19. июня+16°C
Ключевые слова liepāja/mogo | futbols | лиепая/мого | футбол | высшая лига
В воскресенье в Лиепае состоялось курземское дерби по футболу, в котором игроки "Лиепая/Мого" принимали команду "Вентспилс".
Благодаря единственному голу в мачте Артура Карашаускаса, лиепайчане одержали победу с минимальным счетом - 1:0.
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
В воскресенье в Лиепае состоялось курземское дерби по футболу, в котором игроки "Лиепая/Мого" принимали команду...
19.06.2017 + читать больше
В субботу состоялся фестивал рок-музыки “Virgafest”.
18.06.2017 + читать больше
Вчера в неформальной атмосфере Кристап Порзиньгис официально открыл вторую названную его именем общественную...
16.06.2017 + читать больше
15.06.2017 + читать больше
Со вчерашнего дня в фойе Лиепайского дома латышского общества можно осмотреть выставку ирисов. Белые и желтые,...
15.06.2017 + читать больше
Жертв коммунистического геноцида, многие тысячи вывезенных в Сибирь 14 июня 1941 года невинных жителей Латвии, семьи с...
14.06.2017 + читать больше
Добавить комментарий