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Победили молодые руцавчане

Ключевые слова csdd | jaunie satiksmes dalībnieki | sacensības | rucava | дбдд | конкурс

Вот уже 24-й год подряд ДБДД проводит конкурс для молодых и будущих велосипедистов "Форум молодых участников движения",  и 3 мая в Лиепае состоялся второй тур соревнований, в котором руцавчане доказали, что они являются лучшими молодыми участниками движения в Курземе.

Возле 2-й средней школы им.А.С.Пушкина собралось 16 команд. Из Руцавской средней школы прибыли даже четыре. И две из них вышли в финал. 1-е место завоевала команда Руцавской основной школы "Стипрас риепас", 2-е место заняла руцавская команда "Зелта зобрати", а 3-е место – "Попе-1". Эти три команды будут представлять Курземе в финале в масштабе Латвии, который состоится 1 июня в Риге. А победители финала, в свою очередь, получат право представлять Латвию на европейских соревнованиях, которые в сентябре 2017 года будут проходить в Албании.

Учительница спорта Руцавской основной школы Дайга Габруна, воспитанники которой показали наилучшие результаты в Курземе, признает, что, хотя со своими воспитанниками в Ригу на финальные соревнования отправится по меньшей мере в шестой раз, она этому рада. "Дважды мы на финальных соревнованиях завоевывали четвертое место", – поведала Д.Габруна, не скрывая, что ей и детям хочется наконец-то попасть в первую тройку. "Четвертое место – самое обидное", – говорит она.

 

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