Политические силы не торопятся делить шкуру неубитого медведя

Ключевые слова pašvaldību vēlēšanas | politiskie spēki | dome | выборы | политика

Политические силы в Лиепае ожидают результаты выборов и поэтому от серьезных комментариев воздерживаются, признались порталу большая часть опрошенных порталом лидеров политических сил.

Например лидер объединения "Лиепайниеки" Янис Вилнитис порталу отметил: "Пока голоса подсчитываются, рано говорить о возможных резулттатах". Опрос он не считает серьезным, посколько много респондентов не дали ответа.

"Дождемся результатов от всех избирательных участков" - отметил Я. Вилнитис.

Подобного мнения рпидерживался и мэр Лиепаи и лидер Лиепайской партии Улдис Сескс. Он также указал, что не стоит особо полагаться на результаты опроса.

Команда партии "Согласие" результаты ожидает в гостинице "Амрита". Результаты опроса избирателей не слишком радостны для "Согласия" - партия получила неполдные 11 %.

"Здесь мне стоит согласиться с мнением опытных социологов, которые считают, что результаты "exitpoll" ничего не означают. Причем, большое значение, возможно, даже решающее имеет то, в каком микрорайоне проходили опросы" - отметил Валерий Агешин.