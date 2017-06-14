Жертв коммунистического геноцида, многие тысячи вывезенных в Сибирь 14 июня 1941 года невинных жителей Латвии, семьи с детьми и отцов, убитых во Вятлаге, в среду поминали и в Лиепае – на месте памяти жертв на Центральном кладбище, где собрались и перенесшие депортацию, и их близкие.
Помянули мучеников Сибири
(2)
14.06.2017
Ключевые слова represētie | sibīrija | 14.jūnijs | deportācijas upuri | репрессированные | день памяти
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Помянули мучеников Сибири (2)
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