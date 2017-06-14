Ключевые слова represētie | sibīrija | 14.jūnijs | deportācijas upuri | репрессированные | день памяти

Жертв коммунистического геноцида, многие тысячи вывезенных в Сибирь 14 июня 1941 года невинных жителей Латвии, семьи с детьми и отцов, убитых во Вятлаге, в среду поминали и в Лиепае – на месте памяти жертв на Центральном кладбище, где собрались и перенесшие депортацию, и их близкие.

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:

- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,

- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,

- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,

-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.