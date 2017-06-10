Приправы на балу

В субботу в творческом квартале Кунгу состоялось мероприятие "Бал приправ".
Понедельник, 12. июня+15°C
Ключевые слова kungu ielas kvartāls | radošas darbnīcas | tirdziņš | бал | квартал кунгу
В субботу в творческом квартале Кунгу состоялось мероприятие "Бал приправ".
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