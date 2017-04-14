Пройден путь страданий Иисуса Христа

Ключевые слова Lielā Piektdiena | krusta ceļš | krusta gājiens | пасха | базарчик

В пятницу в Страстную пятницу христиане символически прошли путем страданий Иисуса Христа. Традиционный экуменический Крестный ход начался от Собора Святой Троицы и проходил по улицам города.

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