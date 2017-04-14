Пройден путь страданий Иисуса Христа

В пятницу в Страстную пятницу христиане символически прошли путем страданий Иисуса Христа. Традиционный экуменический Крестный ход начался от Собора Святой Троицы и проходил по улицам города.
Пятница, 14. апреля+4°C
Ключевые слова Lielā Piektdiena | krusta ceļš | krusta gājiens | пасха | базарчик
В пятницу в Страстную пятницу христиане символически прошли путем страданий Иисуса Христа. Традиционный экуменический Крестный ход начался от Собора Святой Троицы и проходил по улицам города.
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
В пятницу в Страстную пятницу христиане символически прошли путем страданий Иисуса Христа. Традиционный экуменический...
14.04.2017 + читать больше
С 14 до 24 апреля партии, их объединения и объединения избирателей могут подавать списки кандидатов в депутаты на...
14.04.2017 + читать больше
Вчера у здания Лиепайского отделения ДБДД остановился большой школьный автобус, а зал ожидания кишел детьми. Ницчане...
12.04.2017 + читать больше
В доме латышского общества открылась выставка прикладного искусства общества народного искусства "Сайва" под названием...
11.04.2017 + читать больше
Баскетбольный клуб "Лиепая/Триобет" в субботу на выезде со счетом 76:90 (21:25, 25:18, 16:25, 14:22) уступил победителю...
10.04.2017 + читать больше
Большими шагами приближается 22 апреля - день Большого субботника. Портал побывал в Военном городке и осмотрел места,...
10.04.2017 + читать больше
Добавить комментарий