29 апреля в концертном зале "Лиелайс дзинтарс" состоялся прощальный концерт дирижера Атвара Лакстигалы с Лиепайским симфоническим оркестром.
Воскресенье, 30. апреля+5°C
Ключевые слова simfoniskais orķestris | atvars lakstīgala | mūzika | lielais dzintars | симфонический оркестр | лакстигала атвар
29 апреля в концертном зале "Лиелайс дзинтарс" состоялся прощальный концерт дирижера Атвара Лакстигалы с Лиепайским симфоническим оркестром.
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