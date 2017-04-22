В субботу в Лиепае, как и во многих других городах Латвии, прошел Большой субботник, во время которого жители города приводили в порядок места в городе.
Воскресенье, 23. апреля+5°C
Ключевые слова lielā talka | sakopšana | atkritumi | субботник
В субботу в Лиепае, как и во многих других городах Латвии, прошел Большой субботник, во время которого жители города приводили в порядок места в городе.
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В субботу в Лиепае, как и во многих других городах Латвии, прошел Большой субботник, во время которого жители города...
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