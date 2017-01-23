В субботу в Лиепае состоялся уже третий праздник корюшки, во время которого проходили различные мероприятия, а также соревнования по ловле корюшки. Правда, ни одной рыбки этого вида не было поймано.
Прошел уже третий праздник корюшки
23.01.2017
Ключевые слова stinšu svētki | праздник корюшки
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