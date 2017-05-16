Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 16. мая

+10°C
Ветер: Z 3.5 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Edijs, Edvīns

Путь от семян до угощения

Ключевые слова ezerkrasta sākumskola | projekts | ēdam atbildīgi | проект | школьники

В саду начальной школы Эзеркраста дети и их учителя наслаждались прекрасной погодой и участвовали в разных мероприятиях.

"Мы являемся одним из 50 латвийских образовательных заведений, участвующих в европейском проекте ЭКО-школ "Едим с ответственностью", который координирует учительница Сармите Голдмане, – с происходящим подробнее ознакомила заместитель директора школы по внеклассной работе Айга Гриниеце. – Цель проекта – узнать и понять, как наши привычки питания влияют на мир. Выбор продуктов влияет на климатические изменения, использование земли и водных ресурсов. Задача проекта – обратить внимание на более частое использование сезонных и местных продуктов, а также уменьшить количество отходов от продуктов".

В конце марта и начале апреля классы с помощью жеребьевки определили, какие пряности и зелень им придется выращивать. На подоконниках в ящиках посадили семена, мальчики и девочки заботились о них – поливали, пололи. Наблюдая за процессом появления всходов, дети узнавали, где и как можно применять это растение. На заключительном мероприятии была устроена выставка, на которой можно было ознакомиться с уже заметно подросшими всходами и прочесть приложенную информацию о применении соответствующих пряностей.

Всего нужно было пройти 13 мастерских, в которых школьники выполняли задачи детектива вкусов, определяя название пряности, узнавая разные семена, рассказывали, что необходимо, чтобы приготовить полезный для здоровья суп, учились готовить кашу на завтрак, дегустировали испеченный самими хлеб и лакомства, готовили бутерброды с зеленью и решали другие интересные задачи. В завершение на аукционе своих владельцев обрели 8 саженцев тыквы, и школьники обязались летом о них заботиться.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Галереи

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!