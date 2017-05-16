Путь от семян до угощения

Ключевые слова ezerkrasta sākumskola | projekts | ēdam atbildīgi | проект | школьники

В саду начальной школы Эзеркраста дети и их учителя наслаждались прекрасной погодой и участвовали в разных мероприятиях.

"Мы являемся одним из 50 латвийских образовательных заведений, участвующих в европейском проекте ЭКО-школ "Едим с ответственностью", который координирует учительница Сармите Голдмане, – с происходящим подробнее ознакомила заместитель директора школы по внеклассной работе Айга Гриниеце. – Цель проекта – узнать и понять, как наши привычки питания влияют на мир. Выбор продуктов влияет на климатические изменения, использование земли и водных ресурсов. Задача проекта – обратить внимание на более частое использование сезонных и местных продуктов, а также уменьшить количество отходов от продуктов".

В конце марта и начале апреля классы с помощью жеребьевки определили, какие пряности и зелень им придется выращивать. На подоконниках в ящиках посадили семена, мальчики и девочки заботились о них – поливали, пололи. Наблюдая за процессом появления всходов, дети узнавали, где и как можно применять это растение. На заключительном мероприятии была устроена выставка, на которой можно было ознакомиться с уже заметно подросшими всходами и прочесть приложенную информацию о применении соответствующих пряностей.

Всего нужно было пройти 13 мастерских, в которых школьники выполняли задачи детектива вкусов, определяя название пряности, узнавая разные семена, рассказывали, что необходимо, чтобы приготовить полезный для здоровья суп, учились готовить кашу на завтрак, дегустировали испеченный самими хлеб и лакомства, готовили бутерброды с зеленью и решали другие интересные задачи. В завершение на аукционе своих владельцев обрели 8 саженцев тыквы, и школьники обязались летом о них заботиться.