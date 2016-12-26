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 Радуют рождественские концерты

Ключевые слова koncerts | концерт

Во время рождественских богослужений в храмах всегда много народу. Также в это время в церквах проходят праздничные концерты, которые очень популярны.

Так, в канун Рождества, в переполненном соборе св.Троицы состоялся концерт "Вблизи тебя". Песни латышских композиторов вместе с группой сопровождающих музыкантов пели Айя Андреева, Март Кристиан Калниньш и объединение "Путну балле". А актриса Лиепайского театра Инесе Кучинская была приглашена в качестве гостьи и рассказала слушателям две сказки Карлиса Скалбе.

На концерте прозвучали песни Иманта Калниньша, Мартиньша Браунса, Айвара Херманиса и других композиторов. Певица А.Андреева присутствующим пожелала быть душевными не только во время праздника, но и в будни.

Вот уже третий год это объединение музыкантов выступает с предрождественскими концертами в храмах, и Лиепая была лишь одним пунктом остановки в их турне по городам Латвии.

Концерты в храмах продолжатся и на этой предпраздничной неделе. Так, сегодня вечером, в 19 часов в Лиепайском св.Троицы состоится концерт "В небесных садах ", в котором выступит контртенор Сергей Егерь в дуэте Иевой Керевицей. В свою очередь, 31 декабря в 23 часа в Лиепайской баптисткой церкви св.Павла с концертом "Рождественская песня" выступит актриса и певица Сигита Евглевская, а также музыканты Марис Купчс и Марта Каулиня. 

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