"Рыболовов не остановишь!"

Ключевые слова zemledus makšķerēšana | Liepājas ezers | ledus | рыбалка | лед | рыба

В эти дни на Лиепайском озере начался сезон подледного лова. Рыболовы мало обеспокоены толщиной льда, они смело выходят и делают лунки.

Корюшки пока нет ни у променада. Ни дальше в сторону озера. "В море есть. И на рынке, в подвале", – отвечает один мужчина, который в дальнем конце улицы Веца Остмала, напротив острова Аттекас, вынимает из сумки свое снаряжение для подледного лова. Он пришел ловить окуней.

"Ой, 10 сантиметров уже есть", – рыболов, не пожелавший назвать себя, ответил на вопрос, не безопасно ли выходить на лед. Правда, морское течение здесь есть. Тогда ведь нужно быть очень осторожным? "Ну, как и должно быть на льду! Когда ступаешь, нужно смотреть!, – поясняет он и добавляет, что при бурении лунки видно, какой толщины лед. Сначала у берега нужно проверить. Если там слишком тонкий, то дальше ходить не стоит.

"Лед нормальный, не опасно, – подтвердил другой рыболов. Также пожелавший остаться анонимным. – морозец держится, в течение пары дней при минус 10 градусах замерзает, днем также мороз держится". Рыболов пояснил. Пока на льду стоит вода, по нему можно ходить. Тогда лед крепкий.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 13 января.