С праздничным салютом отметили приход нового года
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01.01.2017
Ключевые слова gadu mija | jaunais gads | новый год | праздник | новогодние праздники
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