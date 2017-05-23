Сениоры украшают жизнь танцем

Ключевые слова seniori | dejas | senioru deju festivāls | пенсионеры | танцы

В Лиепае 18 и 19 мая состоялся международный фестиваль танца сениоров под названием "Танцуй с морем и ветром". На нем собрались танцоры из разных городов Латвии, а также три группы из Эстонии и одна из Литвы. В целом в фестивале участвовало 250 танцоров.

В первый день фестиваля сениоры вышли на солнышко и выстроились на площади у Дома латышского общества. Сначала выступили три эстонских танцевальных коллектива и хозяева – танцевальная группа "Риетумвейш" дневного центра пенсионеров и танцевальная группа сениоров Лиепайского дома латышского общества. Главный концерт фестиваля состоялся в Доме латышского общества. На нем выступили 18 танцевальных групп.

"Фестиваль организовало наше общество пенсионеров вместе с Латвийским объединением танца сениоров. Финансовую поддержку оказало самоуправление", – пояснила руководитель Лиепайского общества пенсионеров Астрида Вердиня.

У фестиваля танца сениоров длинная история. Руководитель танцевального объединения сениоров Лаймдота Андерсоне, которая приезжает из Юрмалы, чтобы учить танцам лиепайчан, поведала: "В Лиепае фестиваль проходит впервые. Это традиция – ежегодно встречаться в разных городах и вместе танцевать. Лиепайчане впервые в международном фестиваля танца участвовали в прошлом году, когда он проходил в Юрмале".

Развивая эту традицию, сениоры изучили много танцев. За семь лет появилось 82 танца сениоров, они разного жанра, охватывают как народные, так и бальные и современные танцы. В Лиепае из этого "приданого" было исполнено 20 танцев. Танцорам был предоставлен большой зал Дома латышского общества, и участники высоко оценили возможность танцевать на паркете.

В перерыве концерта выступила бард Майя Калниня. На фестиваль прибыла делегация Клайпедского латышского общества с целью ознакомиться с этим танцевальным движением, чтобы создать подобную группу в своем городе. В завершение фестиваля поздравили всех участников, особенно отметив долголетних участниц. Затем состоялся бал.