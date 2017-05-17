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Серию выставок цветов открывают тюльпаны

Ключевые слова ziedi | izstāde | biedrības nams | tulpes | цветы | выставка

В Лиепайском доме латышского общества в течение трех дней можно было любоваться одними из самых ярких весенних цветов – тюльпанами. Они выращены в саду занимающейся разведением тюльпанов Маруты Мирдзы Аударе. Разнообразие в экспозицию еще больше вносили нарциссы.

Махровые, бахромчатые, обычные и изысканные – такие тюльпаны можно было видеть на выставке. Самой М.М.Аударе из выставленных на осмотр сортов больше всего по душе "White libersstor`", "Exotic parrot". А последний крик моды – "Green bizarre", "Brooklyn" и "Boa vista", ее не привлекают. Парад тюльпанов дополнили нарциссы из коллекций М.М.Аударе и Яниса Лайзанса.

Цветоводством госпожа Марута серьезно занимается с 2005 года. Она не скрывает, что порой бывало трудно, она даже собиралась на все махнуть рукой. Однако считает, что нужно преодолевать трудности. Работать и идти вперед. "Прошлой весной вообще были проблемы. Посадила в новом месте, а косули съели все мои тюльпаны. Для лесных животных в феврале это самое большое лакомство. Теперь начала создавать новые коллекции. Прежде у меня был более широкий ассортимент, – о своей повседневности немного рассказала цветовод. – Дети уже выросли, и нужно во что-то вкладывать свою энергию. Цветы занимают все мое время". М.М.Аударе выращивает не только тюльпаны и нарциссы, в ее саду красуются также лилии, гладиолусы, пионы и другие цветы.

Экспозицию украсили также яркие тюльпаны, изображенные в разной технике участниками студии творческого совершенствования "Макслас пасажа РАДИ".

Руководитель Лиепайского дома латышского общества Вита Хартмане сказала, что подготовить выставку весенних цветов – тюльпанов и нарциссов было очень трудно как из-за непредсказуемых погодных условий, так и потому, что коллекционеров не так уж много. Но Дом общества не бездействует и единственный в Лиепае проводит выставки такого вида, в общей сложности шесть – еще предстоят парады ирисов, цветного горошка, лилий, гладиолусов и георгин.

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