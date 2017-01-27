Школьники демонстрируют эксперименты по физике и химии

Ключевые слова skolēni | izglītības iestādes | izglītība | dabaszinības | indra bite | школьники | конкурс

Победителями конкурса стали ученики из 15-ой школы, показавшие эксперименты с жидкостями.

В пятницу в центре "Zinoo" состоялся ежегодный конкурс среду учеников 5-ых 6-ых классов школ Лиепаи, в котором они демонстрировали эксперименты по физике и химии.

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