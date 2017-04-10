Скамья оказалась слишком короткой

Ключевые слова lbl | liepāja/triobet | лбл | лиепая/триобет | баскетбол

Баскетбольный клуб "Лиепая/Триобет" в субботу на выезде со счетом 76:90 (21:25, 25:18, 16:25, 14:22) уступил победителю регулярного сезона Латвийской баскетбольной лиги – "Вентспилсу". В пользу лиепайчан по 17 очков набрали Артур Аусейс и Карл Монтгомери.

Начальный состав БК "Лиепая/Триобет": Аусейс, Ласманис, Монтгомери, Гриффин, Берзиньш.

В каждой команде отсутствовали по три игрока. Нашим не хватало Питерниекса, Гарозы, а Бутянков был заявлен на игру, однако из-за микротравмы на площадку не вышел, и его место в обычно неизменном начальном составе занял Берзиньш.

На первый минуте матча лиепайчане под своей корзиной перехватили передачу и забрали подбор. За успехами в защите последовала точность в нападении, и результат – 4:0. В продолжение хозяева воспользовались своим перевесом под корзинами, где хозяйничавший Закис позволил "Вентспилсу" перенять лидерство.

Трехочковые броски Аусейса и штрафные Монтгомери, правда, держали "львов" лишь на небольшой дистанции от "Вентспилса", но им не хватало помощников. Точность штрафных бросков у гостей была выдающейся – 93 процента, однако общее число выполненных штрафных у "Вентспилса" было значительно больше – 36 против 14.

Лиепайчане не использовали свои возможности с игры, за что вентспилчане их сурово покарали, и после двух дальних бросков Яниченока и одного штрафного перевес хозяев достиг +10 (34:24). Затем последовал рывок "львов" – 7:0, а в середине второй четверти Крастиньш уже вывел гостей вперед, и трехочковый Юревичуса увеличил счет до 44:37. Однако нарушение Стила, зафиксированное до сигнала об окончании тайма, позволило хозяевам уйти на перерыв с дефицитом всего в 3 очка (43:46).

Вскоре после перерыва "Вентспилс" ликвидировал дефицит, продолжая оказывать давление под корзиной, затем закрепил свое достижение, но "Лиепая/Триобет" еще до середины четвертой четверти отставала лишь на несколько бросков. В свою очередь, на 33-й минуте дальний бросок Ласманиса позволил приблизиться на расстояние всего в 1 очко (69:70). Сломить сопротивление гостей хозяевам удалось на последних пяти минутах встречи, когда вновь продуктивным был Закис, а также хозяева с высоким процентом реализовали много штрафных бросков.

У лиепайчан были и неподготовленные броски, и хорошо разыгранные атаки до свободного дальнего броска с угла площадки, однако вырвать победу не удалось.

В воскресенье. 16 апреля, в 17 часов "Лиепая/Триобет" в последнем матче регулярного сезона ЛБЛ будет принимать команду "ВЭФ Рига".