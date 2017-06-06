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Сокровища молодых ювелиров

Ключевые слова juveliermāksla | izstāde | выставка

Уже восьмой год в Лиепае можно посмотреть международную передвижную выставку ювелирного искусства парламента лицеев Европы (ПЛЕ), на которой представлены работы будущих ювелиров и художников по металлу из училищ разных стран. В отличие от предыдущих лет, выставка представлена в концертном зале "Лиелайс дзинтарс".

В аккуратно поставленных в ряд витринах видны работы ювелирного искусства разного качества и в разной технике – всевозможные украшения и аксессуары. Их изготовили не профессионалы, а молодые люди, которые находятся на пути к этому ремеслу. В выставке принимают участие училища из Италии, Бельгии, Португалии, Испании, Франции, Греции и Латвии. Нашу страну уже традиционно представляет Лиепайское училище музыки, искусства и дизайна – единственное училище из Латвии и стран Балтии, которое задействовано в организации парламента лицеев Европы. В нем участвуют профессиональные образовательные заведения Европы, в которых осваиваются учебные программы по освоению ювелирного искусства, способствуя его развитию.

В этом году на передвижной выставке ювелирного искусства свои работы показывают воспитанники художественного училища Сабине Лапуке, Паула Шнейдере, Илзе Шефере, Грета Гирвайте, Раймонд Эньгелис и Вильям Джеферсон Брицс. Работы на конкурсы и выставки ПЛЕ они подготовили под руководством руководителя учебной программы дизайна металлоизделий Андриса Гарокалнса и педагога отделения Эдия Абеле.

Каждый год ПЛЕ проводит конкурс ювелирного искусства среди молодежи, а также конференцию и выставку. В этом году конкурс "Дизайн украшений" проводился во Франции, где воспитанник ЛУМИД Раймонд Эньгелис занял второе место, и представленное на конкурс украшение также можно увидеть на выставке. Идея его украшения – общество как пчелиный улей, в котором каждая ячейка является частью общества, а разноцветные тесемки – разные мысли, идеи, религии, культуры людей. А застежка украшения – как индивидуум. С концепцией отмеченного на конкурсе украшения знакомит сам автор, рижанин Раймонд Эньгелис. Он признает: "Эти украшения без помощи учителя я не смог бы изготовить, к тому же я еще не знаю множества техник исполнения. Чтобы освоить обширную палитру всевозможных техник, необходима помощь учителя". Воспитанник художественного училища высоко оценивает многие представленные на выставке работы. "Некоторые украшения очень изысканные, и я даже не знаю, как все это делается. Нужно будет спросить у учителя. Увидев эти украшения, я даже не понимаю, почему мне присвоили второе место", – улыбнулся Раймонд. Почему он решил учиться работе с металлом? "Я думаю, что настоящий парень должен уметь работать руками. Мы ведь учимся не только изготавливать украшения, но и осваиваем такие навыки как сварка, шлифование и другое. Многие в наши дни становятся дизайнерами мультимедиа и рекламы, а я предпочел что-то более старомодное.

Передвижная выставка ювелирного искусства доставлена в Лиепаю из Лиссабона в Португалии и будет представлена до 11 июня, а потом отправится в Бельгию.

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